醫健：伶牙俐齒：鼻咽癌治療後的口腔問題與護理

鼻咽癌在本港致命癌症中排行第12位。隨着診斷及治療技術的進步，鼻咽癌的死亡率已大幅降低。鼻咽癌主要使用放射療法（Radiotherapy，俗稱電療）來治理，透過輻射來殺死癌細胞，在電療的同時，也會有機會用化學治療（Chemotherapy，化療）來增強成效。除了電療、化療外，醫生也可能會用手術來切除腫瘤。

日益先進的放射療法技術使治療的副作用顯著減少，但放射療法對口腔裏面的唾液腺及軟組織影響不能忽視。在唾液腺及軟組織受到損害後，常見的放射治療副作用包括口乾、吞嚥困難、口腔軟組織疼痛、反胃及味覺轉變。

唾液分泌對我們預防口腔疾病非常有用，但在接受放射療法之後的唾液腺會被破壞，牙齒在沒有唾液的保護下會非常容易蛀牙、口腔軟組織在缺乏唾液的潤滑下容易有黏膜炎、口腔感染。接受過電療的病人，口腔的傷口會較難愈合，在接受牙科手術包括脫牙的時候，傷口還有機會發生牙床骨枯死的情況。

很多鼻咽癌患者在接受治療時，因為副作用帶來的口腔及身體不適而缺乏口腔護理，療程完成之後亦沒有找牙醫跟進。在這情況下口腔健康可以急速下滑，一兩年之間，全口的牙齒都可以有很深的蛀牙，甚至去到非脫牙不可的地步。另一邊廂，病人脫牙的併發症機會又比平常人高。所以，缺乏適當口腔照料的鼻咽癌康復者在牙科上是一個棘手並具挑戰性的情況。

需頻密檢查及早處理蛀牙 預防遠遠勝於治療，鼻咽癌患者需要在接受治療的初期便意識到自己口腔衞生習慣需要迎來重大的轉變。缺乏唾液及口乾的情況主要以「多喝水」解決，久不久便應該喝一口水，濕潤一下口腔，順便中和一下進食後口腔的酸性。坊間也有一些人工唾液，專門給口乾的病人使用。在預防蛀牙方面，除了更加應該注意口腔清潔及飲食外，使用高濃度質素的牙膏及漱口水，更加頻繁地找牙醫使用X光檢查牙齒，都可以更有效地預防並及早治療蛀牙。盡早處理蛀牙，減少需要脫牙帶來的牙床骨壞死併發症風險。

鼻咽癌患者在闖過放射療法及化學治療的難關之後，不要忘記在口腔健康上也要長期「打大佬」。透過改變習慣以及經常找牙醫檢查並及早治療，在邁向癌症康復道路的同時，也要顧及身體其他部位的健康。牙科醫生韓琦