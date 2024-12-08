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車內燒炭 財困漢不治

警員封鎖現場調查。 警員封鎖現場調查。
警員封鎖現場調查。
【本報訊】昨日早上約8時，有途人行經屯門藍地達福路近福亨村對開，發現一名男子懷疑暈倒在一輛停泊路旁的7人車內，遂慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，經檢查後證實姓吳（33歲）事主當場氣絕，並在其身旁發現一盆燒過的炭。警員在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍確定。據悉，事主生前疑受金錢問題困擾。
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