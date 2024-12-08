車內燒炭 財困漢不治

【本報訊】昨日早上約8時，有途人行經屯門藍地達福路近福亨村對開，發現一名男子懷疑暈倒在一輛停泊路旁的7人車內，遂慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，經檢查後證實姓吳（33歲）事主當場氣絕，並在其身旁發現一盆燒過的炭。警員在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍確定。據悉，事主生前疑受金錢問題困擾。