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野豬闖營地 咬傷少年腳趾
事主送院治理。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日清晨5時許，一名14歲少年與友人在西貢大浪西灣露營，期間一頭野豬突然闖入營地，咬傷少年腳趾後逃去，同行友人見狀，慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，替事主敷治包紮後，再由救護車送往將軍澳醫院治理。據悉，人員其後在現場及附近一帶搜索，惟未有發現野豬蹤影。
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