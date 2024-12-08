東呼即應：深偽淫照敲詐成瘋 打擊不力變相縱容

勒索區議員極猖狂 東呼即應教路防騙案 隨着AI深偽技術不斷發展，「改頭換面」沒有難度。近日多名男議員收到附有AI合成裸女床照的詐騙電郵，是繼網上發現或截獲多名假冒政府官員或知名人士的深偽片段後，又一類似事件。港府打擊網絡淫風不力，變相縱容美國巨企Google旗下影片分享網站YouTube淫片「任睇唔嬲」，如今淫風更燒到區議會。《東呼即應》探討相關情況，有專家指一般人都可以處理AI移花接木技術，市民應避免上載高清相片到網絡，或設定為「僅供朋友可見」，以防不法之徒有機可乘。有議員指發布附有裸女AI圖的勒索郵件，有機會犯《淫褻及不雅物品管制條例》、勒索罪、欺詐罪，建議市民若遇上應即報案；又指搜證工作不難，惟犯罪者不在香港，逮捕有難度。

香港無線科技商會主席李勁華直言，AI技術製作深偽圖片並非難事，一般人都能做到，其實只需5張照片包含頭部正面、側面、向上和向下等，已經可以做到一個類似的模型。現時的技術既可將面容轉換到他人身上，亦可以令到相片變成影片，還「有講有笑」。聲音方面，只要掌握一些聲音的樣本，大概兩個小時的訪問，然後訓練一個聲音模型出來，就等於是一個變聲器。

留意下巴髮際線可尋破綻 李續指，一般換臉工夫只是換眼耳口鼻，五官以外的地方就會穿崩，如留意下巴、額頭髮線，如果只是眼耳口鼻的表情郁動，就可能是換臉深偽技術，還有臉形闊窄和身形比例都可以形成破綻。由於AI模型對於廣東話，沒有英文或普通話那麼高的覆蓋度，因此有些廣東話的字眼可能會含糊，都是值得留意的細節。

大埔區議員梅少峰指，本月5日大埔區18位男區議員陸續收到「花錢消災」的敲詐電郵，勒索信中的照片都是一模一樣，只是將區議員上載區議會的照片轉換到深偽相片中。他斥騙徒把敲詐立法會議員的手法套用在區議員身上，視法律如無物，促執法部門需盡快打擊。執法部門回覆《東呼》查詢，就多名立法會議員收到附有裸女AI生成圖的匿名勒索郵件，已交由網絡安全及科技罪案調查科處理，暫未有人被捕。

發布AI私密影像隨時犯法 除了以AI換臉的圖片勒索，《東呼》亦收到讀者報料，指有即時通訊軟件的群組中，售賣經AI製作的不雅影片，議員葛珮帆提醒市民，這些「深偽色情」或涉干犯多種罪行，千萬不要以身試法。她說如果未經事主同意發布其私密影像，會觸犯窺淫罪，而「私密影像」的定義也包括利用AI深偽技術移花接木的私密影像；如發布附有裸女AI圖的勒索郵件，有機會犯《淫褻及不雅物品管制條例》、勒索罪、欺詐罪。她又指搜證工作不難，惟犯罪者不在香港，逮捕就會有難度，所以市民要懂得保護自己，不要輕易相信影像。