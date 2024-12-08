新收費用盡容量 欖隧稱力保不「塞」

【本報訊】大欖隧道專營權明年5月底屆滿，運輸及物流局日前公布了下調隧道費的安排，根據建議收費，預計剩餘容量將被盡用。聲稱會力保大欖隧道在新收費下不會「擠塞」，又解釋，如要再進一步下調商用車收費，只有提高私家車的隧道費，才能保持欖隧暢通。

明示價錢無下調空間 當局表示，欖隧在繁忙時間的用量持續高企，2015年至2019年期間的車流量/容車量比率高達95%。即使在2015年至2023年期間，欖隧專營公司的收費上升，再加上疫情後車流減少，現時欖隧在繁忙時間的使用率仍然超過80%，剩餘容車量只餘約半條行車線。

現時建議的繁忙時段收費水平下，政府預計大欖隧道的剩餘容量將被盡用。如再進一步下調商用車收費，只有提高私家車的隧道費才能保持欖隧暢通。同樣道理，若再下調私家車或的士的隧道費，誘發的額外車流會令欖隧在繁忙時段出現擠塞，反過來影響所有車輛，得不償失。

政府早前宣布，私家車和電單車將採用分時段收費，私家車平日早晚繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元。時段之間會實施與3條過海隧道一樣的過渡收費安排。周日及公眾假期，私家車全日收費定為18元。電單車收費則為私家車各相應時段收費的四成。的士全日劃一收費28元。的士以外的商用車全數全日劃一收費43元。