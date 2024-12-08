簡樸房尚未立法 劏房戶已遭迫遷

【本報訊】《施政報告》提出立法取締劏房，並以「簡樸房」取而代之，或會迫遷部分不符標準的劏房戶。房屋局局長何永賢昨在電台節目表示，差餉物業估價署至今收到兩宗劏房租戶被迫遷的投訴，業主表明單位需改裝成簡樸房。她稱租戶可以聯絡社工隊協助搬遷，社工隊亦會主動接觸租戶。

不過，相關投訴個案的業主是否違反租管條例，何稱視乎個案詳情，當局過去曾協助租戶，檢控470多宗個案，強調租戶的租住權受到保障，包括業主不能濫收水電費等。而劏房規管制度仍在諮詢階段，要待最後審批才得出簡樸房的最終訂立標準。

料三分之一單位需矯正 她指出，要考慮制度推行後會構成多少壓力、社會需多少時間消化不合規的劏房，而考慮簡樸房面積就像社會壓力測試。因此當局在制訂標準前，已會見政黨及專業團體等，大部分建議訂在面積不少於7至10平方米，而現時訂在面積需不少於8平方米，約有25%的單位不符要求，連同其他項目，約三分之一單位需要矯正，比較配合逐步取締的步伐。至於單位需要有窗戶及獨立廁所，是人道的標準，令居住條件不致太差。

另外，按目前法例規定，劏房的規管租賃期開始後60日內，業主需向差餉物業估價署署長提交租賃通知書。何稱，署方去年收到的租賃通知書，較2022年上升36%，截至目前已收到4.4萬份租賃通知書，反映收到通知書的上升速度快，或與法庭積極控告有關。署方預計每年抽查1,000個劏房提交租賃通知書個案，期望增加阻嚇力。

至於彩虹邨重建，何指屋邨重建後的高度、地積比及道路網等仍有待商討，認為目前建議重建後有50層高的規模合適，而邨內的彩虹牆會想辦法用另一種形式去呈現。