創新發明展覽 理大奪18獎

【本報訊】理工大學在「第四屆亞洲創新發明展覽會」中奪得18個獎項，包括全場總冠軍、一個特別大獎、兩個評審團嘉許金獎、5個金獎、8個銀獎及一個銅獎；當中包括無線超聲波電動機系統項目，可以無線方式供電及控制電動機，大幅降低維護成本；亦可應用於不同場景，大大提高靈活性。此展覽是專為亞洲創新和發明而設的年度展覽及比賽，匯聚來自全球的專家學者和發明家，展示具突破性和多元化的創新發明和解決方案。

無線超聲波電動機 膺全場總冠軍

由理大電機及電子工程學系電能工程講座教授鄒國棠團隊研發的「用於全封閉環境的高度集成無線超聲波電動機系統」，獲得全場總冠軍及金獎。團隊研發的無線超聲波電動機系統，以單一集成式的磁力耦合器連接超聲波電動機，能在沒有電纜、電池和控制器情況下，以無線方式供電及控制電動機，大幅降低維護成本。其靈活的模組化設計可無縫集成，適用於不同的應用場景，包括傳統布線複雜或不便布線的環境，例如機械臂。此發明為機器人和工業自動化領域的先進應用帶來全新解決方案。