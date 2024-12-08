調查：4公共企業增收費派息 25%員工去年不獲加薪

【本報訊】公共企業被指連連加價，公司打工仔卻未能受惠。香港公共事業工會聯合會昨日公布一項員工薪酬調查，工會在10月訪問1,802名來自港燈、煤氣公司、中電及電訊盈科的員工，發現25%受訪員工去年不獲加薪，近半今年加薪3%或以下。工會昨表示，4間企業去年調升收費，企業亦有盈利並向股東派息，惟員工薪酬卻未見受惠，要求4企業明年加薪不少於6%，並按業績派發獎金等，以挽留人才。

工會斥輸入外勞拉低人工 4企代表工會反映，有公司的加薪機制混亂，不但沒有指定加薪月份，且機制亦未涵蓋所有員工。亦有公司提供新入職同事較高起薪點，舊員工薪酬卻未見提高。亦有工會指，政府輸入外勞計劃影響對本地員工加薪，代表強調，用工資中位數聘請外勞，會導致整體薪酬被拉低，認為各企應先改善加薪機制及培訓，優先吸納本地人才。

香港公共事業工會聯合會主席孔繼明直言，該4間上市企業以股東利益為目標，追求利益最大化，派息比加薪多，卻忽視創造價值的勞動者利益，導致愈來愈多員工對公司失去信心，年資長的員工對薪酬機制不滿，年資淺的員工則會選擇離職，對企業人力資源造成大壓力。