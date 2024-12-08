前CEO出差屢超支 研發院認衰反思

未顧及公眾觀感 須修改內部指引 本港為扶掖創科不惜投放大量資源，新一份審計報告就揭發創新科技署轄下簡稱NAMI的「納米及先進材料研發院」，過去5個年度的離港公幹開支，有員工未經批准多次更改旅程安排並以個人理由延期逗留；時任行政總裁的膳宿費用多次超過應得的津貼額，超額部分由研發院承擔。立法會政府帳目委員會昨日就相關報告的內容舉行公開聆訊，出席的官員承認須加強監察研發院的運作，確保公帑運用得宜，又指有關做法即使合乎程序，然而公眾觀感亦很重要。

審計署指出，2019/20至2023/24年度期間進行的20次離港公幹旅程涉款共200萬元，有9次公幹旅程的旅程安排曾作更改。該9次公幹旅程中，同一員工基於個人理由延期逗留，該9次公幹旅程中有3次交通費用超額，介乎2,300元至11,430元不等，相關員工沒有就更改公幹旅程安排尋求批准。在2019/20至2023/24年度期間30次公幹旅程的膳宿津貼申領涉款共100萬元。

該署發現涉及行政總裁的膳宿津貼申領中，超過應得膳宿津貼的額外餐費或住宿費，只需取得行政總裁或其指定人員批准。有7次公幹旅程涉及時任行政總裁的酒店住宿費因超過應得津貼額，介乎5,292元至82,644元不等的超額部分由研發院承擔；4次涉及時任行政總裁的公幹旅程的餐費超過應得膳宿津貼，由研發院承擔介乎607元至4,700元不等的超額部分。

更改旅程現需董事局批准 納米及先進材料研發院行政總裁馮振宇以證人身份出席聆訊，他指已就公眾關注的離港公幹安排作出調查，發現相關員工有按內部指引處理，但絕對同意審計署的建議，當時的程序和安排確有不足之處，有改善空間。他指已在上月修改內部指引，包括列明申請相關的開支、更改公幹旅程的審批安排和程序，尤其是涉及行政總裁，需要事前批核及經董事局主席批准。他認同研發院在不同的管理層面都有進步空間，今次審計報告推動院方反思和作出改進，確保所有同事的文化與認知價值都要有所提高。

議員關注工作表現欠積極 審計署署長林智遠指2007年針對應科院的審計，不幸地竟同今次研發院的一些公幹安排很相近。他說之前犯過的錯誤不應該繼續出現，有關指引多年來並無適當安排，情況更值得斟酌。他強調從政者，政者正也，即使合乎程序，公眾觀感亦十分重要。議員陸頌雄關注審計報告提到，研發院過去5個年度已完成的基金資助項目數量不達標，若果行政總裁仍獲董事局發放表現掛鈎獎金，行政總裁工作表現難怪並不積極。

創新科技及工業局局長孫東回應指，政府很重視這份審計報告。研發院作為一間公司，日常運作按其《企業管治指引》來處理，但指引有不足及應改善之處，就應該改正；研發院董事局也要更嚴謹地監督。

他指研發院已落實報告內大部分建議，政府亦會敦促研發院積極跟進餘下的建議，政府會持續加強監察研發院的運作，確保公帑運用得宜。