曾為世界之最 深圳香蜜湖過山車拆除

【本報綜合報道】位於廣東省深圳市福田區的香蜜湖中國娛樂城1985年開業，當時是東南亞地區最大遊樂場，擁有世界之最的水上雙環過山車，於2011年停業。內媒報道，區政府確認將於本月底啟動香蜜湖水庫改建工程，其中過山車已在上周一（2日）拆除完畢。

改建水庫 屬金融中心部分 日前網傳公告顯示，根據城市發展和規劃需要，香蜜湖水庫作為「香蜜湖新金融中心」核心組成部分，為適應周邊地鐵與深圳國際交流中心等項目的規劃建設，提升水庫的防洪能力及生態安全，深圳福田區已經計劃啟動香蜜湖水庫的改建及片區生態修復一期工程。根據既定方案，11月下旬進場展開過山車拆除工作，並對水庫進行放水。

香蜜湖片區2016年被規劃為國際一流金融街區，2018年被計劃打造深圳金融街及國際交流中心。福田區香蜜湖北區項目2021年2月啟動，片區建設發展事務中心副主任梁雪嘉今年4月稱，香蜜湖片區公共設施已進入全面規劃建設的新階段，片區北部將打造深圳國際交流中心，中區將建設香蜜湖新金融中心，南區將布局健康主題的運動休閒公園。