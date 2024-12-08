黃茅海通道12‧11啟用 駕車達江門不需兩句鐘

【本報訊】內地黃茅海跨海通道將在周三（11日）通車，香港路政署亦前往內地參與項目的交流及考察。黃茅海通道也將與現有的跨海路橋共同組成通道群，屆時由香港自駕前往江門時間將縮短至兩小時以內。

即將通車的黃茅海跨海通道將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，形成世界級交通樞紐。通道全長約31公里，連接珠海與江門，通車後將「香港—澳門—珠海—江門」連成直線，未來從香港自駕到江門僅需1.5小時。運輸及物流局表示希望有技術及政策雙創新，並推動基建先行，期望北部都會區以至其他大型基建都可以參考。

採塔柱斜索拉穩橋身 黃茅海跨海大橋是粵港澳大灣區的「超級工程」之一，花4年時間興建，是世界跨徑最大的三塔斜拉公路橋，而全漂浮設計即完全依靠塔柱與斜索的拉力使橋身處於全懸浮狀態，使用創新力學設計及技術，令大橋可抵抗17級颱風。