拓滑雪旅遊組團客增 冀助雙邊出行

【本報訊】大灣區航空來往香港及日本仙台的定期航班昨日首航，該公司行政總裁吳秀蘭表示，仙台是大灣區航空的第5個日本航點，現時有不少滑雪旅行團預訂了來往仙台直航，約有3至4個旅行社與公司合作做滑雪團，而今年聖誕新年也有愈來愈多旅行團陸續接洽，對訂座率感滿意。仙台國際機場昨舉行了首航開幕禮，乘客甫踏出機場，已見到有數個吉祥物人偶及武士人物歡迎旅客到埗，並派上紀念品。

吉祥物人偶武士迎到埗旅客 大灣區航空由2022年7月開始營運至今年8月，總乘客人數已超過100萬人；單計今年，料至年尾也會達到100萬乘客量。吳秀蘭表示，開拓仙台航點是因為東北六省是自駕遊的好地點，對上一次香港直飛仙台的航點已是13年前，全盛時期曾每日有一班。

今次開此航線，公司期望方便港人出遊外，亦吸引仙台的日本旅客到訪香港，未來亦可以打造滑雪旅遊，因日本東北地區有滑雪勝地，而航班到埗後，旅客可乘接駁巴士來往滑雪場，更加方便。

她又補充，大灣區航空用「細飛機」，較廣體客機來說，在尋找新航線和特別航點而言更有優勢。而且，不少港人到日本大城市後，通常都會轉去周邊較「鄉下」的觀光地，發掘此類新航線，讓市民「唔需要舟車勞頓都可以嚟到」，是另一種選擇。