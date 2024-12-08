大灣區航空首飛仙台 包20公斤行李乘客愛

方便港人可直到 票價實惠獲讚好 大灣區航空進一步擴展其飛行網絡，該公司往日本仙台的新線昨日首航，乘客人數為180人，達95%入座率。乘搭首航往仙台的乘客表示，現時由香港直航往仙台的航班選擇不多，今次乘搭大灣區航空，看準該公司航班是因為乘客可攜20公斤行李的一大優勢，加上機票價錢亦較實惠，已計劃好下次再乘大灣區航空到仙台旅遊。有四口之家則稱，今次是首次飛往仙台，希望到銀山溫泉旅遊，估計花數萬元旅遊。

雪季吸引旅客 曾小姐一家四口乘搭首航，覺得「首航好特別」，故特地選擇此航班，一家人打算在日本遊玩8日，之後會由仙台乘搭新幹線前往北海道，最期待吃牛舌飯，明年2月也打算再乘此航線到仙台，認為「開咗呢條線都幾方便」。

陳氏夫婦則計劃到仙台旅遊7天，今次亦是首次去仙台遊玩，計劃花費約兩萬至3萬元，最希望去銀山溫泉浸溫泉，之後就會到東京遊玩。陳生稱目前香港較少有赴仙台的直航班機，且票價包含行李和價錢合理，都是他選擇此航班的原因，他指，現時是日本是雪季，專門選擇這段時間出遊。

陳氏一家四人亦乘搭了大灣區航空的首航班機，四人計劃前往青森、秋田縣等地，希望去銀山溫泉及奧入瀨溪流，旅程總共8天，被問及預算時，陳小姐笑指「唔知喎，碌爸爸張卡」，陳生估計花約數萬元，因溫泉旅館已佔開支不少，每人每晚需約1,500元。

「唔使執篋」貼心 對於新行李政策，陳氏一家認為較貼心，不用擔心行李位置不足，「唔使執篋」較方便。

葉小姐稱以往也去過日本十多次，但自言不算「日本迷」，計劃去仙台是因為「下面（仙台以南）都玩晒啦」，她又稱與丈夫預訂了許多溫泉旅館，每人每晚約需2,000至3,000元，形容「日本抵呀嘛」，加上現在日圓便宜非常值得。