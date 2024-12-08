啟德體藝館再壓測 參與人數增至1.2萬

【本報訊】啟德體育園昨日起一連兩日分別舉行測試賽和演練。運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，今日再度舉行的壓力測試，參與人數增至1.2萬人，是至今最大規模。屆時除了港鐵外，亦會安排的士及巴士上落，希望提供全方位配套，但始終涉及很多觀眾及遊客，他們臨場時可能有不同需求及偏好，希望在資源許可下盡量做到「車等人」。

演練情景包括火災逃生 陳美寶昨早出席電台節目後會見傳媒表示，今天體藝館則會聯同相鄰的啟德青年運動場舉行壓力測試，運輸及物流局和運輸署人員會一同參與演練，預計有1.2萬人，屆時會測試不同情景、突發事件，例如演練火災逃生，以及過萬人一起離場的交通配套等。

啟德體育園在啟用前進行20場壓力測試。陳美寶表示，仍然可能遇到不能預計的因素，而今天進行的測試賽除港鐵外，她會指示巴士、小巴、的士等服務營辦商全力配合，希望在提供運力之餘，也可盡量考慮市民的需要，確保服務更加到位，完善交通配套安排。

觀眾席被指距球場太遠 體育專員蔡健斌表示，昨日有2,400人參與測試，比預計的2,000人多，無論進場、離場、人群管理、場內廣播、餐飲及洗手間等都暢順。交通方面，大部分觀眾使用港鐵，形容是有秩序及順暢。對於有意見認為觀眾席距離球場太遠、出席觀眾人數少，以及有球員及教練反映現場燈光及地板等問題，蔡回應指，由於場館大，距離較遠是無可避免，日後座位安排可以再作調配，至於其他問題會在聽取意見後，再於細節作改進。