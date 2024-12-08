仿真熊貓快閃星光大道耍功夫

【本報訊】全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》昨日起一連兩日舉行，2,500隻熊貓雕塑雲集尖沙咀星光大道，吸引大批市民及遊客到場「打卡」。由真人裝扮的仿真熊貓「大熊貓導遊」中午亦快閃現身約10分鐘，與大批遊客近距離接觸、擊掌互動及表演，惹起一陣歡呼。

2500隻熊貓雕塑齊亮相 2,500隻「熊貓」日前乘搭飛機抵港，昨早現身星光大道，吸引眾多市民前來與雕塑拍照。踏正正午12時，大熊貓導遊出場，隨即成為現場焦點。大熊貓導遊拿着「竹葉」與圍觀的人揮手，又大耍「功夫」，示範「金雞獨立」，及跳街舞，市民紛紛持手機影個不停。期間，大熊貓導遊一度表演肚餓坐下吃竹，場面搞笑。全場表演，大熊貓導遊非常親民，不停擺甫士與遊客拍照外，亦跟他們擊掌。

根據介紹，「大熊貓導遊」的全套着裝達荷里活電影級數，仿真熊貓皮套出自日本皮套製作家岡部淳也的手筆，他曾設計著名英雄角色「超人ZERO」，而皮套造價接近法拉利跑車，它不但還原了熊貓圓潤的耳朵、腳掌，以及前掌特有的偽拇指，而眼睛和嘴巴則由機械控制，不論遠近看，都找不到破綻，能以假亂真。

另外，《PANDA GO！香港遊》設計8款全新的大熊貓造型，再特別加入6款香港參考香港6隻大熊貓造型，是參考了盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬等而設計，吸引眾多旅客打卡。

大熊貓雕塑本月內將巡遊香港多個地標，並在一連3個周六及日舉行4場公眾展覽，先在昨今兩日在星光大道登場，其後移師至昂坪360、海洋公園及中山紀念公園。