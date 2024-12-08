贈港大熊貓用原名 搞無謂比賽惹罵名

浪費2.2萬份「提名」 指安安可可易適應 內地抵港的一對大熊貓「安安」和「可可」將於今日正式與公眾見面，海洋公園昨舉行「大熊貓亮相儀式」，並公布牠們會沿用原名「安安」和「可可」，寓意香港的未來好事會繼續，「安可」接踵而來。有市民認同繼續使用原名，但亦有人認為熊貓本來已有名字，批評政府「花無謂錢搞啲無謂比賽」。園方解釋「安可」寓意好，又說有過千人提議維持原名，另指今日若多人觀看大熊貓，將實施特別人流安排，包括限制觀看時間。

文化體育及旅遊局早前與海洋公園舉辦「大熊貓命名比賽」，收到超過2.2萬份命名建議，最終評審團揀選沿用原名的建議。園方提到，「安」有平安的意思，期望香港未來穩定平安；「可」有凡事皆可能的意思，期望香港未來有無限可能性。而該建議者將獲得海洋公園大熊貓萬希泉陀飛輪腕錶、海洋公園成人全年會籍4個，以及大熊貓紀念品、購物及餐飲禮券。

孖B叫家姐細佬「唔使改啦」 眾多網民在海洋公園熊貓專頁留言，有人批評安安、可可來港時已有名字，卻「又花無謂錢搞啲無謂比賽，但細嗰兩隻無名就keep住（維持）無名，個政府真係唔知做乜」；亦有人說「搞咁多嘢做乜，咪又係用原本個名」。

不過，亦有網民支持使用原名，認為政府及海洋公園是有聽取相關的民意，又說會去探望牠們。另有網民建議，港產大熊貓孖寶亦可以繼續現時的稱呼「咁家姐、細佬都直情唔使改啦」。

海洋公園主席龐建貽解釋，「安可」能套入現時香港的處境，人人都想安居樂業，亦想有不同的可能、生機，而命名比賽冠軍脫穎而出在於寓意最好，又說收到千份表格提議維持安安和可可之名，並指兩隻大熊貓已經5歲，已適應本身名字，維持原名亦有好處。

倘展館人多 派時間卡分流 另外，龐提到兩隻大熊貓所住的四川奇珍館開放時間為朝10晚7，但如人流太多，將派「時間卡」分流，限制觀看時間。他又說愛熊貓之人毋須太心急，可多等數個月，屆時或能「老中青三代一齊見」。