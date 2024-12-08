疑安全扣爆開 棚工7樓飛墮

【本報訊】昨日上午約11時半，數名搭棚工人在牛池灣彩雲邨多層停車場準備搭建棚架，當中一名姓陳（39歲）工人由停車場7樓爬出外牆、擬安裝用作支撐棚架的「狗臂架」時，懷疑安全繩的安全金屬扣爆開，陳男猝不及防，從7樓飛墮而下。

壓中貨車卸撞擊力 仍危殆 由於棚架公司的貨車剛巧停泊上址地面，陳男不偏不倚飛墮貨車上的棚竹及鐵架，疑因此卸去大部分撞擊力，但他仍當場頭破血流，工友見狀大驚，慌忙報案求助。救援人員接報趕至，即場替陳男敷治包紮，再把血流披臉的他由救護車急送伊利沙伯醫院，經救治後情況危殆 。

警員封鎖現場，地面遺下安全帽、安全繩和血漬，而貨車上有鐵架更被壓至彎曲變形。執法部門經初步調查後，把案件列作「工業意外」，意外原因及經過有待相關部門進一步跟進調查。

資料顯示，連同今次事故，兩個月內已先後發生3宗涉及搭棚的嚴重意外，造成兩死一傷悲劇。11月5日，一名44歲搭棚工人，在土瓜灣馬頭角道40號工廈天台工作期間，疑因狗臂架鬆脫連人帶竹枝墮下死亡。10月13日，一名50歲尼泊爾籍男工人，於何文田文福道一國際學校拆棚時，意外從15米高處墮地身亡。