香港仔船廠大火撲滅 射水降溫防復燃

【本報訊】香港仔深灣道5間相連的鐵皮船廠，於上周五（6日）下午發生三級大火，期間火勢猛烈，起火範圍廣達150米乘100米，滾滾黑煙攻上半空，並夾雜陣陣懷疑爆炸聲。消防出動4條喉及4隊煙帽隊灌救，花近5小時始把火勢大致撲熄，火警期間有61人疏散，幸無人命傷亡。記者昨晨返回現場視察，目睹消防員繼續動用升降台向船廠射水降溫，以免死灰復燃，至於起火原因仍在調查，初步相信不涉及刑事成分。

火災過後，船廠內有大量雜物凌亂散落地上，搭建廠房的鐵皮及天花支架亦被焚毀，部分天花鐵皮及電線等結構塌下，多艘存放廠內進行維修的船隻亦付之一炬，外觀蓉蓉爛爛；廠房外停泊有數輛電單車，同樣被火勢波及焚毀。事件中除了主要起火的5間相連船廠外，亦有相鄰船廠被輕微波及，其中一名船廠東主陳先生自稱蒙受損失較小，大呼「好彩」。

損失恐達過億元 其中一名維修師傅周先生，事發時正在其中一間船廠內專心工作，直至聽到有人大喊「火燭」始知出事。周先生隨即聯同在場的胞弟及一名朋友取出滅火筒和水喉救火，惟因火勢迅速蔓延，他們徒勞無功只好逃離現場。他個人認為，火勢之所以一發不可收拾，主因是船廠過密，只有鐵皮相隔，加上冬天天氣乾燥，令火勢擴散更快，而船廠亦放置不少易燃物品，例如正待維修的纖維製船隻，更加助長火勢蔓延。

周先生估計，今次火警造成的損失恐怕高達過億元，雖然大部分船廠有購買保險，但賠償額相信有限，大廠或有能力繼續經營，惟細廠應會就此結業。