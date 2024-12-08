澳門消息：關閘5日破4走私案 就逮包括港人

【本報綜合報道】澳門執法部門昨日表示，於11月28日至12月2日期間，在關閘口岸截獲4宗涉利用藏匿方式偷運貨物出境個案，共查獲舊電腦硬盤3件、舊手提電話30部及電腦記憶體474件。涉案人士分別為澳門、香港及內地居民，年齡為17至55歲。部門已根據《對外貿易法》相關規定，對上述人士作出起訴，一經處罰，最高可被科處5萬澳門元罰款，而被緝獲的貨物亦會宣告歸澳門特別行政區所有。

檢舊手機及電腦配件 人員於11月28日在關閘口岸出境旅客檢查區發現一名通關男子舉止異常，步伐僵硬，懷疑身上藏有可疑物品。經使用太赫茲人體成像安檢系統作檢查後，人員發現該名男子將26部舊手提電話藏於其腰間及小腿兩側，試圖偷運出境。

另外，在11月29日晚上，人員在關閘口岸出境旅客檢查區分別截獲兩宗水客藏身個案，經使用安檢系統作檢查後，發現兩名通關男子將電腦記憶體藏於腰間及小腿兩側，試圖偷運出境，合共查獲474件電腦記憶體。

上周一（12月2日）下午，人員在關閘口岸出境旅客檢查區發現一名通關女子衣着臃腫有異，懷疑身上藏有可疑物品。經安檢系統作檢查後，發現該名女子將4部舊手提電話及3件舊電腦硬盤藏於腰間，試圖偷運出境。