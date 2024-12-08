涉運10公斤K仔到港 台男還押明年3‧3再訊

【本報訊】一名男子涉嫌在寄艙行李內，疑以蛋白粉作掩飾，收藏10公斤氯胺酮（俗稱K仔），被海關揭發。他被控「販運危險藥物」罪，案件昨在西九龍裁判法院首度提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2025年3月3日再訊，被告須還押。

40歲男被告胡萬憲，持台灣護照來港，報稱任職髮型師。他應訊時需普通話傳譯協助。被控於2024年12月5日，於香港國際機場一號客運大樓海關入境大堂B行李檢查櫃台S6非法販運危險藥物，即10公斤氯胺酮。控方申請押後案件，以待進一步化驗懷疑毒品。控方反對被告保釋，辯方沒有保釋申請，也不反對押後。裁判官遂應控方要求，將案押後至明年3月3日再訊，下令被告還押候訊。

巴黎飛抵 X光機檢查揭發

據相關報道指出，被告是由法國巴黎飛抵本港，海關機場科人員在清關期間，利用X光機檢查其行李時，發現影像十分可疑，遂以更深入的方式作進一步檢查，繼而在其寄艙行李內，檢獲懷疑涉案毒品，懷疑被告與案有關，隨即把他拘捕，並於昨日押解被告上法庭。案件編號：WKCC 5394/2024