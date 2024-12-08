深圳登革熱警示未下調 北上小心中招

【本報綜合報道】今年平均氣溫較高，華南多地都有登革熱為患。本港暫時已錄得逾150宗登革熱個案，當中絕大部分是外地傳入個案，5宗是本地感染個案，外地傳入個案中，部分個案是港人北上內地後中招，衞生防護中心11月28日公布的個案中，便有3名患者潛伏期內曾到過廣東省佛山、江門及中山，廣東省及深圳市衞生部門的統計，當地續有登革熱感染個案。

港今年已錄157宗感染 深圳市衞健委自7月尾至8月初便調升登革熱感染警示，由低級升至中級後，至今已約4個月，最新即上月4日至10日的警示，當地登革熱感染風險仍然是中級，未見下調，顯示深圳市的登革熱傳播仍相對活躍。而截至12月5日，本港今年已錄得157宗登革熱個案。

廣東省疾病預防控制中心早前公布的第47周（11月18日至11月24日），則顯示期內登革熱個案有582例，感染個案最多的3個地區分別是佛山155例、廣州104例、深圳67例。不過，這一周的個案較第46周的845例有所下降，料與氣溫漸降、傳播登革熱的蚊子活動減少有關。