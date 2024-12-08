多地爆禽流感 港上月發現帶病毒死雀

【本報訊】本港新冠、流感升溫之際，多國爆發禽流感，對本港亦有一定威脅。衞生署數據顯示，截至12月，全球已有71宗人類感染甲型禽流感（H5N1）個案，當中，感染個案最多的是美國，共有57宗，患者主要為農場工人，多數因接觸帶病牛隻或家禽而染病。內地今年6至10月，亦合共出現10宗甲型禽流感（H9N2）個案，患者多數為兒童。本港則已兩度發現帶有H5N1病毒的死雀，防堵禽流感也責無旁貸。

已禁10國42地區禽產品入口 全球多地爆發禽流感，本港食安中心頻頻出招暫停相關地區的禽肉及禽蛋進口本港。據統計，自9月底起，食安中心已暫停至少共10個國家、42個地區的禽肉及禽蛋入口。其中禽肉供應最多的美國及禽蛋供應最多的日本分別有11個及4個地區被暫停入口。

今年首3季，美國進口的冰鮮和冷藏禽肉達6.3萬噸、禽蛋約1,720萬隻，而從日本進口的冷藏禽肉則達2,000噸、禽蛋約2億2,742萬隻。為防止病毒流入本港，衞生防護中心聯同政府各部門上月底曾經進行禽流感演習，藉此提升人員的應變能力。

冬季候鳥遷徙下，本港亦面臨候鳥「帶病入境」的威脅，漁護署上月初曾兩度公布米埔自然護理區有樣本被驗出帶有H5N1病毒，分別為兩個環境樣本及一隻赤頸鴨屍體。漁護署提醒市民要小心個人衞生，避免接觸野雀。