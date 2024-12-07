龍七公：驅華外交代表 立陶宛又放火

歐洲小國立陶宛近日忽然對華出手，驅逐中國駐立陶宛代辦處3名人員，限他們必須在一周內離境，並指3人違反《維也納公約》及立陶宛的法律，被列為不受歡迎人士。此舉無異於將中國在當地的外事人員進一步清空。但立陶宛對相關人員犯了甚麼規又語焉不詳，中方強烈譴責時表明會保留採取反制措施的權利。

這次事件來得很突然，立陶宛一直沒有披露3名中國駐外人員做了甚麼事，而被指為違反當地法律，令事件充滿詭異。各方觀察時，亦留意到立陶宛正處於新舊政府交接期。當地於10月27日結束國會選舉，但無法產生單一大黨，也沒有國會勢力有壓倒性的局面，最大黨要與第三及第四得票小黨組成聯合政府，就在這個特殊時間，任期已到尾聲的看守政府忽然向中國發難。

說到中國與立陶宛的問題，自然繞不過2021年的「駐立陶宛台灣代表處」事件，當時立陶宛忽然接受台北駐外機構以台灣命名，違反北京對建交國「一個中國」原則的要求。交涉不果後，中國怒將與立陶宛的外交關係降為代辦級，兩國關係冷冰冰。

奇怪的是，立陶宛這次忽然向中國插刀，而且以國際外交場極度惡劣的手法，要知道，外交人員一般享有豁免權，幾名中國駐外人員卻被列為不受歡迎人士，在外交慣例來說，這是屬極嚴厲的制裁措施了。事件一度引發各方懷疑是否涉及諜報等活動，但美媒獲立陶宛官員放風，指今次事件無關間諜活動。

小國又再挑釁，中國怒了，除了發表措詞強硬的聲明，強烈譴責立陶宛的行為，更特別指出「立陶宛方面在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作出的政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。中立關係降級三年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係，中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難」。中方希望立陶宛即將成立的新一屆政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化累積條件。

心水清的人不難看出，中國是寄望於新一屆政府，立陶宛候任總理帕盧茨卡斯早前明言，上任後其領導的政府將尋求恢復與中國大陸的全面外交關係，修復因「台灣代表處」而造成的裂痕。

充當美國爛頭蟀 人口少於300萬的立陶宛，在不少人眼中是個迷你國，但它已是波羅的海三國中人口最多的國家，也是三國中最親美的一個，過去幾年，立陶宛一直在兩岸關係中扮演美國的爛頭蟀，與北京交惡後，當地出口到中國的產品劇跌78.3%，這個小國內部亦有異議。

如今新政府即將上任，他們如何處理把中國代辦處人員列為不受歡迎人士問題，值得觀察，或許，立陶宛會走出新路。