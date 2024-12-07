撥亂反正：府會分治 各施各法

上回講到，南韓流產政變出現的憲制性原因，是該國奉行的府會分治制度。當擁有行政實權的總統及其內閣政府，與擁有立法權、財政權的國會由不同政黨掌控，而雙方又互不相讓，激烈鬥爭，便會埋下無止境的彈劾、拉布，以至通過軍事政變來奪權的誘因。

號稱為全球首個民主國家的英國，奉行所謂的議會至上或議會極權制，再加上「贏者全取」的單議席單票選舉制度，在大多數情況下都能選出單一個政黨擁有過半數國會議席，並由其推選出首相人選及整個行政機關。在行政、立法與政黨一體化之下，英國絕少會像一些歐洲國家般出現懸峙國會或少數派政府的政治亂局，也不會有類似現時南韓或台灣的府會對峙，施政癱瘓局面。

美國也是奉行府會分治制度，不時會出現白宮與參眾兩院由不同政黨掌控。但由於美國民主、共和兩黨的「黨性」較弱，黨員「轉會」或在投票時倒戈的情況時有發生。加上美國總統的法定權力極大，往往可以通過簽發行政命令等方式，繞過國會行事，該國的府會之爭較少演化成重大憲政危機。不過，這個情況自特朗普首次上台，當地社會分化加劇後已經開始改變。若民主黨在稍後的國會改選中重新掌權，不排除特朗普會效法尹錫悅通過軍隊來奪權。

香港的政治制度設計與南韓相似，尤其是在末代港督彭定康推行行政、立法分家之後。中國政府當年可能不知就裏，將這個有問題的制度照辦煮碗寫進《基本法》內，某程度導致了回歸後的行政、立法緊張局面。擁有行政權的行政長官，與擁有立法權和財政權的立法會長期對峙，互拖後腿，令香港經濟和民生發展受損，直至中央推出完善選舉制度後才得以改善。