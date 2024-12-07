自成一家：透支霸權會有盡時

特朗普未上任已火力全開，繼威脅對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，日前又在社交媒體發文警告金磚國家若圖謀削弱美元地位，將對這些國家的進口商品徵收100%關稅。特朗普的言行表面上很威風，其實是在透支美國霸權資本，長遠將動搖美國的國際地位。

特朗普對中國掀起的貿易戰已持續6年。當年美國對華大打貿易戰，是要遏制中國發展，但世界貿易組織的數字顯示，去年中國進出口總值5.94萬億美元，在全球佔據14.2%份額，較疫情前提高1.1個百分點，比第二名的美國多0.75萬億美元，可見貿易戰並未動搖中國的世界工廠地位。

從2017年到2022年，中國對日本、南韓出口增長了四成，對歐元區增加七成，對東盟更增加了近倍；同一時間，中國貨品由佔美國進口的21.6%下降至16.5%。這些數據反映美國的對華貿易戰適得其反，反而迫使中國減少對美國的依賴。

特朗普最近叫囂要向各國加大關稅，其他國家的反應不一。例如阿根廷正積極尋求數十年來首次向中國出口小麥，原因是擔心特朗普可能到處點火加徵關稅，倒不如主動供貨給中國分散風險。東歐多國則加速購買黃金，匈牙利今年將黃金儲備增加超過10公噸，捷克央行更計劃未來3年將黃金儲備規模增加一倍。各國顯然是擔心美元霸權地位不穩，先將儲備多元化對沖風險。

美國仍是全球霸主，但即使再強大的霸主，在和外國鬥爭時亦會採取拉一派打一派策略。惟特朗普不理是盟友還是對家，都加以極限施壓，無差別攻擊。一些國家短期內可能會選擇屈服妥協，但背後卻紛紛另謀出路，尋求多元化的貿易夥伴和儲備資產，減少對美國依賴。這對北京來說是好事。