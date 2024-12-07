冰鑑春秋：宋思瑤妹妹別哭了

馬英九邀請馬龍與陸生來台訪問，在台灣掀起熱潮，陸委會因陸生宋思瑤一句「中國台北」，揚言要對來訪陸生與馬英九基金會作出行政處分，可能處以6個月到5年不能來台訪問的禁令。表面理由是「中國台北」貶低了台灣的地位，陸生受訪也違背了當初協議的不接受訪問原則；但真是如此嗎？

實際上，儘管來台前陸委會下達「三不一低調」禁令，即不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語、來台不得接受媒體採訪與保持低調。但這項所謂禁令早已形同具文，大批媒體如影隨形拍攝訪問，馬龍也曾受訪說過「台灣隊」，之前陸委會都沒吭聲，為何在陸生即將離台時，卻忽然跳出來說要予以處罰呢？

一方面固然是獨派人士不斷施壓，如黃捷之流更狂言要將陸生團提早趕回去！然而更重要的是，馬龍與彭弋航等人在台灣受歡迎的程度，遠遠超過民進黨的預期，而他們的表現更與過去民進黨扭曲洗腦所塑造的大陸人形象截然不同，若不趕快遏止，甚至讓馬英九持續辦理這項活動，將會動搖民進黨對年輕族群的控制力。

無論是「中國台北」或「中華台北」，英文都是Chinese Taipei，意思根本就一樣，差別只在民進黨自我意淫的怪邏輯，亦即「中華民國不是中國」，但對岸明明就叫中華人民共和國，你就算叫「中華台北」不也一樣是中國，哪有分別呢？而馬龍之前稱呼「台灣隊」事實上等於是中國下面的一個省隊，要說貶低，這不一樣是貶低？陸委會卻直接無視。所以吵「中國台北」是假，找藉口阻擋兩岸交流才是真，宋思瑤妹妹不要哭泣，這是大人在惡搞，跟你說甚麼根本無關。