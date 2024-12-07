橫眉冷看：國際形象急速下滑

自從上世紀70年代改革開放之後，中國的國勢有長足進步，但直至十多二十年前，因為很多內地人對西方社會不了解，所以對美歐地區的民主制度還是抱有憧憬，心底裏始終認為，外國的月亮會更圓更美。及至近年，特朗普與拜登先後擔任美國總統，稍後特朗普更會第二度出掌白宮，正因為有他們二人在，才讓愈來愈多的中國民眾明白到，所謂的西式民主不外如是，非但看不出其優越性，反倒愈來愈荒腔走板。相對之下，中國選擇走社會主義道路，未嘗沒有道理。

拜登的兒子亨特犯下重罪，拜老頭連一個像樣的理由也給不出，就逕直特赦了兒子，正如筆者早前所說，此事即使放諸於極權制度的社會，亦屬罕見罕聞。至於特朗普的行徑，也是匪夷所思，如今他尚未上任，便已毫不避嫌，公開與豪商巨賈拉關係，換作是20年前的西方社會，或許人們還會質疑，此舉是否有官商勾結之嫌，可是時至今日，已愈來愈少人會關心這個問題，大家似乎都想，在西方社會，官商勾結不是正常現象嗎，不勾結才怪呢。

在很多中國人的心目中，西方民主社會已失去了昔日的神聖光環，甚至是再不值得尊重。美國號稱是民主燈塔，但它的形象日漸低落，這情況也不獨是在中國，在世界其他地方亦然。因此時至今日，不論是在非洲抑或東南亞地區，都有民調顯示，大部分受訪者覺得中國比美國更可靠，對他們國家也有更正面的貢獻。

愈來愈多國家的人對美國離心離德，究其原因，不獨是因為美利堅的經濟實力下降，更重要的原因，是美國的道德形象也正在急速下滑。所謂「失道者寡助」，今日的美國，已經變成一個失道者。