強詞有理：美元武器化

特朗普威脅對推動去美元化的金磚國家徵收100%關稅，不僅蠻橫霸道，而且邏輯混亂。美國動輒利用金融霸權制裁別國，甚至不准某些國家使用美元，例如將俄羅斯踢出SWIFT系統。現在卻反過來恐嚇那些被迫遠離美元的國家，到底是甚麼邏輯？正如俄羅斯總統普京曾經指出，不是我們拒絕使用美元，而是他們不讓我們使用，我們能做甚麼？只能被迫尋找替代品。

沒錯，全球之所以出現去美元化浪潮，正是因為美國濫用金融霸權，尤其將美元武器化，直接削弱其國際貨幣的基本功能和信用基礎，愈來愈多國家只好選擇以本幣或其他貨幣交易。美元武器化導致全球去美元化，這是必然的結果，難道特朗普不明白這個道理？他不是不明白，而是蠻不講理，當然也是出於對美元霸權地位被動搖的焦慮。

事實上，美國除了將美元武器化，還通過「美元潮汐」收割全球，早已引發國際社會普遍不滿，許多國家敢怒不敢言，只能逆來順受。但今時不同往日，隨着全球南方崛起，美國再也無法隻手遮天。金磚國家的實力和影響力已不亞於G7，特朗普憑甚麼發號施令？憑甚麼強迫全世界使用美元？當年美軍入侵伊拉克，真正原因是伊拉克打算放棄以美元結算石油，而今天選擇非美元貨幣交易的國家愈來愈多，難道美國能一一動武？國際貨幣基金組織去年的報告顯示，全球110個國家已採取一種或多種形式去美元化，可見這是大勢所趨，豈是特朗普所能阻止。

特朗普機關算盡，對全世界揮舞關稅和金融大棒，連親密盟友也不放過，看似洋洋自得，其實是搬起石頭砸自己，只能導致美國愈來愈孤立，美元霸權愈來愈脆弱。最近美元再度走強，其他貨幣紛紛貶值，這種情況還能維持多久，沒有人說得準，但絕不可能長期如此，畢竟美元信用根基已嚴重動搖，全球去美元化浪潮方興未艾，美元霸權地位終將不保。這也許是一個漫長的過程，但只要開始了，就不會停下來。

許多人被特朗普的關稅大棒嚇倒，恍如世界末日，實際上關稅本身就是一把雙刃劍，既傷人也傷己，美國未必可佔得多少便宜。道理很簡單，美國產業早已空心化，大多數商品需要進口，增加關稅必然導致商品價格飆升，隨時引發惡性通脹，最終受害的還不是美國企業和消費者？