持刀棍赤膊男徘徊元朗 終遭制服

【本報訊】本周四（5日）晚上近10時，有市民途經元朗山貝路，赫見一名持刀男子在附近街頭遊蕩，由於恐防他襲擊他人，遂慌忙報案求助。警員接報趕至，該男子正往西鐵元朗站方向步行，行走逾一公里路程至形點商場後，警員最後在形點公共運輸交匯處截停該名男子並將其制服。據悉，男子其時神志不清，需由救護車送院檢查，案件暫列作「發現精神紊亂人士」跟進，事件中無人受傷。

無視喝令 逃避追截 有讀者片段顯示，在形點商場平台位置，一名赤膊、僅穿黑色短褲及鞋的男子，左手把一支長棍擱在肩上，棍上披上一塊黑布，右手則持一把菜刀。男子一邊緩步前行一邊舞動菜刀，身後兩名警員緊隨，其中一人持棍及盾牌，其後快步越過赤膊男，喝令對方停下，但他未有理會，更跑前逃避兩名警員。3人追逐期間，有途人見狀走避，最終赤膊男離開鏡頭，片段至此結束。

據了解，被捕男子34歲，疑患有精神分裂症多年，曾在相關醫院接受治療。本周四晚上較早時間，他從住所取來一把長約31厘米的菜刀及一支晾衫竹，然後在元朗一帶徘徊。警員到場後多次向該男子發出警告，惟對方未有理會。雙方僵持間，其中一名警員拔槍戒備，另一警員則發射3次胡椒水噴槍，最後把他制服。