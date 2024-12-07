香港仔船廠3級火 燒近5句鐘

纖維船隻助燃 火球伴隨濃煙 昨日下午，香港仔深灣道一間由鐵皮建造的船廠發生火警，火勢異常猛烈，黑色濃煙直捲半空，火場不斷噴出火球，更傳出懷疑爆炸巨響，火勢波及另外4間相連的鐵皮船廠。消防趕至救援，約半小時後火警升為3級，出動逾200人救援，動用多條喉、煙帽隊、滅火輪水炮、鋼梯及升降台水塔，以水陸兩路夾攻火勢，火勢約近3小時受包圍，至昨晚近9時大致被救熄。期間逾60男女需疏散暫避，火警中暫無人受傷。由於火勢波及船廠的纖維船隻，導致火勢迅速蔓延，消防未能確定起火原因，正循多方向展開調查。

傳爆炸聲 逾60人疏散 昨日下午4時11分，據悉深灣道18號一間由鐵皮建造的船廠率先起火，現場火勢猛烈，黑煙席捲半空，遠至數公里外清晰可見，同時傳出多次懷疑爆炸巨響。當局接獲多宗報案，消防奉召趕至救援，在岸邊利用鋼梯及升降台灌救，並配合滅火輪的水炮「水陸夾擊」，而船廠一帶的32男29女，需要緊急疏散至集合點暫避，火警中暫未接獲受傷報告。同時，消防就這宗火警發出特別通知，呼籲市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

消防處消防區長（港島西）胡偉鴻表示，消防處於昨日下午4時11分接報，指香港仔深灣道一船廠發生火警，消防員於接報5分鐘後趕至，由於火勢猛烈，需動用更多資源撲救，因此於4時45分把火警升為3級。當局出動228名消防及救護員，動用4條喉、4隊煙帽隊、4座滅火輪水炮，兩座鋼梯水塔及一座升降台水塔灌救，並調派55架消防車及救護車，以及一部潛水支援快艇到達現場。

此外，消防處出動一部滅火機械人，派出兩架無人機協助監察火勢發展，火勢最後於晚上7時05分被包圍、8時22分受控，並於8時55分大致被救熄。火場位置位於5間相連的鐵皮船廠，總面積約150米乘100米，起火原因有待進一步調查。在滅火過程中，由於火勢波及船廠內一些進行維修的纖維船隻，導致火勢迅速蔓延。另由於火場面積範圍頗大，消防處需動用更多滅火喉進行灌救。消防未能確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

事發後，網上流傳多段由市民拍攝的火警片段，其中可見多間鐵皮屋被煙霧籠罩，幾乎不見屋形，而在滾滾濃煙中，接連傳來多次懷疑爆炸巨響。其中一名男子在鐵皮屋外的行人路不斷徘徊，不時仰頭觀望火勢，即使有黑煙撲近，仍然毫不畏懼未有離去；另有車主把電單車停泊火場對開，當得悉火警後趕返現場，趁火勢擴散蔓延前匆匆推走愛車。

另外，鏡頭外不斷有人大叫「走呀！」亦有一名女子淒厲高呼：「幫手呀……返嚟呀！『拖肥』走唔到呀！火燭呀……我哋船廠呀！」相信是為了被困者求援，而她在呼叫時語帶哽咽，顯示火警的嚴重程度及救援的迫切性。