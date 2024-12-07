醫健：醫健寶庫：認識高血壓：守護心血管健康第一步

心血管疾病於發病前往往經歷頗長的無症狀期，而高血壓是誘發心血管疾病的高危因素，在眾多健康威脅之中居首。根據國際研究數據，全球約13億人患有高血壓，即每4位成年人便有一位罹患此病。此與香港衞生署人口健康調查（2020年）所指出的患病率30%相若。

高血壓缺乏早期症狀，我們常常在患者病重入院時才有接觸，但不乏個案已是患上心肌梗塞、心臟衰竭等重症病人。不少患者此前並沒有進行健康檢查，或沒有依從醫生指引服用藥物控制病情。若沒有適切治療，高血壓可引發嚴重的併發症，除上述提到的心臟衰竭外，也有可能出現大動脈撕裂、心房顫動、腦中風，以及腎臟衰竭，危及性命。

然而，只要治療得宜，高血壓患者患上重症的風險可大大降低。最新的國際醫學臨床指引提出，相對於個別藥物的選擇，最終達至血壓的整體調控，對病人的臨床禆益至為重要，當中又以雙重藥物組合為佳。當然，藥物的選擇亦取決於臨床評估以及患者的個人需要。舉例說，若病人同時患有高血壓和心房顫動，採用β受體阻斷劑便可達一石二鳥之效。至於有一部分患者，即使已服用多種藥物仍無法穩定病情，又或是年輕、具有家族史的人士，便應尋求專科醫生作詳細評估，考慮排除引致高血壓的繼發性病因。若已排除此類病因，而藥物治療仍未能控制病情者，針對高血壓的腎臟去神經支配術 （renal denervation）可有效降低血壓。

因此，訂定個人化、以病者為本的醫療策略，是無往而不利。控制體重、避免高鹽分食物、向吸煙酗酒說不、保持充足睡眠和放鬆的心情，都有助血壓控制。值得一提，每日進行至少5分鐘的運動，也會對控制血壓有所幫助。

醫經有云，上醫醫未病之病。就這個角度而言，每個人都是自己最好的上醫。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

內科學系臨床助理教授 陳熠恒醫生

香港大學李嘉誠醫學院