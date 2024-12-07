「空氣針」玩具殺入校園 危及兒童

【本報訊】深水埗疑現對兒童可能有潛在危險的「空氣針」玩具，香港海關昨接獲相關舉報，對事件表示高度重視，隨即在多區的玩具零售店展開巡查，暫未有發現。近日網上流傳圖片，指有學生將一款附有針筒的壓力擠壓玩具帶回學校，並聲稱在深水埗玩具店以5元購得。海關指，該款玩具附有針筒，有導致兒童受傷的潛在危險，呼籲家長應立即停止讓兒童把玩該款玩具，商戶如有出售亦應立即下架。

議員斥當局未做好把關

翻查紀錄，該款玩具名「萌寵擠痘痘」，去年曾於內地出現，售價低至約2至3元，曾在學童間流行。議員朱國強表示，去年12月，他在立法會促請當局規管有潛在危險的玩具時，已提到市面有以針筒把空氣注入塑膠，產生氣泡效果的「針筒雞」。如今再現「針筒嬰」，甚至近日有貌似原子筆，實為鋒利小刀的用品流入本港，情況令人不安，亦反映政府顯然未做好抽查把關。他促請當局與內地部門合作，打擊不安全玩具及兒童產品進口，並盡快向大眾宣傳有關不安全玩具的潛在風險，呼籲家長及學校留意玩具及兒童產品安全。