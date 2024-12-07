牙科街症 深宵排攞籌如虐老 網上預約月底出爐

明年資助13至17歲睇私家 位位200元 公營牙科街症長期爆滿，私營牙科收費又貴，令港人「睇牙」陷兩難。口腔健康及牙科護理工作小組昨發表報告，建議政府向基層社群提供牙科服務或資助。明年首季，當局將率先推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助13至17歲青少年每人200元使用私營牙科服務；第二季更會推出「社區牙科支援計劃」，支援有經濟困難人士補牙及脫牙。另外，本月30日起會推出牙科街症網上登記系統，讓有需要人士憑實名制預約街症，當中一半名額將預留給長者。

口腔健康及牙科護理工作小組建議指，政府對牙科護理體系應以「重預防、早發現、早治療」為方向，宣傳及發展預防牙患護理服務會「做闊做淺」，同時會以「做窄做深」的方法，向難獲牙科服務的弱勢社群提供服務或資助。衞生署《2021年口腔健康調查報告》指出，本港近一成半的35至44歲人士患有嚴重牙周病，較20年前增加約一倍；39.2%的5歲兒童有未經治療的蛀壞乳齒。但只有57.3%的成年人及33.4%非居於院舍長者有口腔檢查的習慣。

政府表示，明年首季會推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，資助青少年使用私營牙科機構的牙科評估、洗牙等服務。計劃將參考「慢病共治」形式，政府固定提供200元資助，預計每年約37萬人受惠。另外，政府會為0至6歲學前兒童提供定期口腔檢查及護理指導，個別地區康健中心或康健站亦會推出試行服務，提供風險評估及口腔衞生指導。對於弱勢社群，政府明年第二季推出「社區牙科支援計劃」，資助有經濟困難者到非政府組織或社福機構接受牙科檢查、脫牙及補牙等服務。

網上登記半數名額留予長者 為改善牙科街症深宵排隊取籌情況，政府本月30日將推出網上登記服務，市民毋須再親身到場排隊。名額中將預留一半予長者，會由地區康健中心、長者機構等協助他們登記使用，亦考慮引入資格審查，聚焦幫助有經濟困難人士。

政府表示，已預留足夠資源推行有關計劃，預計未來對牙科護理人員和牙醫的人手需求非常大，當局密切留意是否需要增加培訓名額。局方亦正招聘非本地培訓牙醫，預計明年第一季會有首批海外牙醫來港。

牙科街症網上登記安排流程