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六旬漢遇查 搜出海洛英
被捕的六旬男子。
【本報訊】深水埗區執法部門早前根據情報及經調查後，於昨日在區內展開代號「晴天」的反毒品行動。期間，警員在南昌街和福華街交界，截查一名形迹可疑男子，並在其身上檢獲市值約4萬元、約重56克的懷疑海洛英。警員經初步調查後，以涉嫌「販毒」拘捕一名姓郝（61歲）本地男子，並把他帶走調查。
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