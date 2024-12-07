中港澳聯合反走私2周 本地破26宗 檢值1100萬冒牌貨

【本報訊】香港海關與內地及澳門海關，於11月18日至11月30日採取為期兩星期的聯合執法行動，加強檢查從3地轉口往北美、歐洲、非洲、南美、東南亞、「一帶一路」沿線國家和地區的貨物，以遏止跨境及轉口的冒牌貨物活動。

速遞貨櫃貨車運載 行動中，香港海關偵破26宗案件，檢獲共約3.6萬件懷疑冒牌貨物，包括電話配件、手表、球衣和手袋，估計市值共約1,100萬元。

行動期間，香港海關透過情報分析和深入調查，於多間本地速遞公司偵破22宗相關案件；另於11月27日，關員在屯門內河船碼頭海關驗貨場內，抽查一個從內地抵港、載有懷疑冒牌貨物的40呎貨櫃，再破獲一宗案件。

其餘3宗案件於11月22日和11月23日偵破，關員在香園圍邊境管制站及港珠澳大橋香港口岸，分別截查3輛入境貨車，在車上檢獲一批懷疑冒牌貨物，並拘捕3名男司機（27歲至58歲）。案件仍在調查，3名被捕人士已獲准保釋候查。