冷氣機座 藏耳機護膚品闖關 海運圖避稅款千萬

遠洋船赴巴基斯坦 終難逃X光機法眼 本月初，海關在葵涌貨櫃碼頭，鎖定一艘擬由香港前往巴基斯坦的遠洋船搜查，期間檢查船上一個報稱載有機器、冷氣機、電子零件等的貨櫃，察覺其X光影像有異，櫃內物品性質與申報的貨物不符，遂開櫃作仔細檢查。關員在貨櫃深處發現多組大型冷氣機製冷箱，並拆開有部分螺絲被鬆開的機座，結果檢獲懷疑走私的耳機及護膚品等，估計市值約2,300萬元。海關表示，若然走私分子成功偷運，料可逃避近千萬元稅款，關員將追查貨物來源及去向，不排除採取拘捕行動。

海關港口及海域科及有組織罪案調查組根據情報分析，於本月1日鎖定一個由香港葵涌貨櫃碼頭出口、經海路運往巴基斯坦的40呎貨櫃。該貨櫃申報運載機器、冷氣機、電子零件、眼鏡及水泵等貨物，惟X光影像顯示，雖然貨櫃內的貨物排列整齊，但其深處有一格格可疑陰影，與正常機器的內部結構、形狀及密度不同，遂引起關員懷疑。

走私貨物總值2300萬 關員其後打開貨櫃檢查，發現大部分有正當申報的貨物被放近櫃門掩飾，深處則放有4組大型冷氣機製冷箱，其機座表面雖與普通機器無異，但關員發現機座上有部分螺絲鬆開，經拆開檢查後，揭發機座內部藏有大量懷疑走私貨物，包括耳機及護膚品等，總值約2,300萬元。

料再作陸路轉口內地 海關相信走私分子為逃避巴基斯坦對相關貨物徵收約1,000萬元關稅而鋌而走險，惟最終亦未能躲過偵查。自去年底，走私分子把走私貨運往東南亞國家已成趨勢，部分貨物相信會經陸路轉口至鄰近國家或中國內地，今次涉案貨櫃的寄貨人並無完整地址，海關將追查有關貨物的來源、最終目的地及走私者身份，不排除有人被捕。