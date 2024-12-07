新監獄例下未能提早獲釋 二代美國隊長覆核被駁回

【本報訊】被稱為「二代美國隊長」的馬俊文在國安法生效後，涉嫌宣揚涉及分裂國家的口號，經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪成，判囚5年9個月，經上訴後減刑至監禁5年。原本行為良好的囚犯可獲減刑，馬俊文原定於今年3月25日提早獲釋。但《維護國家安全條例草案》3月23日刊憲生效，他不能提早獲釋。馬俊文入稟高院申請司法覆核，要求法庭推翻懲教署決定。高院昨頒判詞，指懲教署有權作出相關決定，駁回司法覆核申請，但不作訟費命令。

司法覆核申請人為馬俊文，建議答辯人為懲教署署長。入稟狀指出，馬俊文因煽動分裂國家罪成判囚5年，自2020年11月24日已在塘福懲教所服刑40個月。2024年2月24日，他獲告知可於今年3月25日提早獲釋。到3月23日，《維護國家安全條例草案》刊憲生效後，馬俊文被告知不能提早獲釋，需繼續服刑至少一年，故入稟申請司法覆核，要求法庭推翻懲教署決定。

官指減刑屬酌情權 法官在判詞中指，行為良好的囚犯獲減刑從來都是一項酌情權；不把申請人的案件轉介監管釋囚委員會並不等於增加刑罰。就本次申請的證據而言，法官信納不轉介的原因，並不涉懲罰元素，而是跟維護國安有關。法官認為，懲教署不一定要為申請人召開口頭聆訊，而懲教署亦已就其決定給予充分理由。就衡量囚犯獲減刑是否不會不利於國安，條例已足夠確切及清楚，讓囚犯知悉要怎樣做才可獲減刑。

法官裁定，申請人提出的理據無一成立，遂駁回司法覆核申請。法官指，是次是第一宗牽涉《維護國家安全條例草案》的司法覆核申請，涉及重要法律議題和公眾利益，因此不作訟費命令，申請人的訟費依據法援署規條釐定。

翻查資料，馬俊文在2021年被判囚5年9個月，他之後就刑罰提上訴。至2022年8月，高院裁定案件屬「情節嚴重」級別，但屬級別中刑責相對較輕，故以監禁5年3個月作起點，因馬俊文的抗辯手法節省法庭時間，故減刑3個月，改判監5年。案件編號：HCAL 979/2024