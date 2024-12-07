古洞北粉嶺北重置校舍 造價貴兩億 當局賴地形

【本報訊】當局擬斥5.944億元及5.210億元在古洞北及粉嶺北重置兩個小學校舍，項目昨提交立法會工務小組委員會討論。有議員關注預計造價比過往類似工程貴兩億元，又關注常識科分拆後，新校舍設施仍設有「常識室」。

科目早分拆 仍設「常識室」 議員周文港指，過去兩年3個類似項目的校舍造價介乎4.1億至4.5億元，按最貴的校舍計算，今次項目較其貴約兩億元，即使有通脹原因，造價亦沒理由升近一半，又關注太陽能板等綠色設施如何降低電費開支。當局早前宣布將常識科分拆成人文科及科學科，周關注為何新校舍仍設「常識室」。

教育局副局長施俊輝表示，項目預計造價與近期項目相若，由於古洞的地形土壤較特殊，因此造價比粉嶺北校舍貴。他補充相關工程正在招標，未來會在公務小組交代確實預算。他又解釋節能設施可節省約一成能源，預計需時9年回本；計劃設「常識室」時已考慮分拆學科，學校可按需要分配。

委員會主席梁美芬指出早年以4.6億元興建校舍，觀感已是「好多好多」，建議考慮降低造價或提升質量。她又指太陽能板是基本設備，倡改建高科技設備及滿足種植要求。另一議員郭玲麗則關注停車場是否設有電動車充電樁。施表示兩間學校均重視與環境融合，未來節能環保設施亦會使用快速再生物料。他又表示學校停車場5個車位未來亦會按照相關政府部門通告設中速充電器。