要聞港聞

城大擬撤學生會長當然校董席位 改本科生互選 校方具最終委任權

城大打算將學生會主席在校董會中的當然席位改為由本科生互選產生。 城大打算將學生會主席在校董會中的當然席位改為由本科生互選產生。
城大打算將學生會主席在校董會中的當然席位改為由本科生互選產生。
【本報訊】本港多間大學不承認其學生會，香港城市大學亦打算將學生會主席在校董會中的當然席位，改為由本科生互選產生。將來若有背景、出發點不利大學的人士獲選進入校董會，城大校董會主席黃嘉純亦指，校董會將運用最終委任權守門口。
議員關注如何確保愛國愛港愛校
城大校董會主席黃嘉純及校長梅彥昌表示，近年學生會未能持續選出達到投票門檻的學生會主席。本身是城大法律系教授的委員會主席梁美芬表示，2019年的事件令社會對大學學生會有意見，需要時間化解。稱曾做過學生會的議員陸瀚民關注如何確保獲選人愛國愛港愛校；議員林振昇則關注校方如何運用最終委任權。
身兼港大校委會委任成員的議員陳振英認為，港大作出相關修改後運作順利，但關注距離立法會換屆的時間緊湊。擬議議員法案的林健鋒表示修訂條例是「一早應該要辦」，期望明年暑假前完成，最終委員會同意擬議的議員法案。
另外，政府昨日稍後時間委任黃英豪為浸大校董會主席；魏明德為城大校董會主席，及再委任林大輝為理大校董會主席，各人的任期由明年1月1日起生效，為期3年。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者