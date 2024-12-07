城大擬撤學生會長當然校董席位 改本科生互選 校方具最終委任權

【本報訊】本港多間大學不承認其學生會，香港城市大學亦打算將學生會主席在校董會中的當然席位，改為由本科生互選產生。將來若有背景、出發點不利大學的人士獲選進入校董會，城大校董會主席黃嘉純亦指，校董會將運用最終委任權守門口。

議員關注如何確保愛國愛港愛校 城大校董會主席黃嘉純及校長梅彥昌表示，近年學生會未能持續選出達到投票門檻的學生會主席。本身是城大法律系教授的委員會主席梁美芬表示，2019年的事件令社會對大學學生會有意見，需要時間化解。稱曾做過學生會的議員陸瀚民關注如何確保獲選人愛國愛港愛校；議員林振昇則關注校方如何運用最終委任權。

身兼港大校委會委任成員的議員陳振英認為，港大作出相關修改後運作順利，但關注距離立法會換屆的時間緊湊。擬議議員法案的林健鋒表示修訂條例是「一早應該要辦」，期望明年暑假前完成，最終委員會同意擬議的議員法案。

另外，政府昨日稍後時間委任黃英豪為浸大校董會主席；魏明德為城大校董會主席，及再委任林大輝為理大校董會主席，各人的任期由明年1月1日起生效，為期3年。