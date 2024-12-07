明年增綜援福利金 涉逾9億

【本報訊】立法會財務委員會昨日通過，明年2月1日起把綜合社會保障援助計劃標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調1.3%，因此會增加9.27億元財政承擔，受惠人數約160萬。有議員質疑，政府打算要求健全的失業綜援受助人參加無償工作的計劃，對脫離綜援網有多大幫助，並關注計劃的行政支出。政府代表直言，未知計劃可減省多少綜援開支，但預計有將一萬人參加無償工作，冀長遠可減少綜援方面的支出。

政府計劃明年10月試行為期兩年的「失業受助人士支援計劃」，要求15至59歲的失業健全綜援受助人士，每周參與無償工作至少一小時，否則會扣減綜援。議員林振昇指出，無償工作沒有僱傭關係和最低工資，對於受助人將來能找一份正式的工作，以脫離綜援網的作用有多大？他建議大企業給受助人工作機會，或給予照顧者一些彈性工作安排，讓他們投入職場脫離綜援網。

議員鄧家彪則建議相關機構組成合作社，政府把一些外判的低技術工作委託給合作社，組織綜援受助人「試工」一星期，合適的話就長期上班。議員陳曼琪關注提供無償工作服務的非政府組織會否收取行政費用；有關計劃所花的行政費會否大過政府預期會減少的失業綜援的總金額等。

勞工及福利局首席助理秘書長陳雅詠回應，預期無償工作的新計劃會相對精簡，成本會較低，政府會給予營辦機構所需資金，以應付運作開支，當局沒有特別去比較有關費用可減省多少綜援開支，當局亦會分析新計劃的成效和效果。

當局料有萬人參與「無償工作」 勞工及福利局副局長何啟明指，目前領取失業綜援約1.5萬人，政府評估會有一萬位受助人需要參加有關的支援計劃，有合理原因而不能上班的，如上課或在家裏照顧患病、殘疾人士的家庭，可豁免參加。政府冀透過計劃，和整體香港的失業率繼續維持在低水平，多些受助人可回到職場，減少綜援方面的支出。