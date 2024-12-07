納米研發院混帳 立會今公開聆訊

【本報訊】新一份審計報告揭發創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，其前行政總裁過去4年外出公幹，有7次食宿超額，最多一次逾8萬元，且可「自行批准」超額費用；又有員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。立法會政府帳目委員會今日會將就相關報告的內容舉行首次公開聆訊。

將回應帳委會提問 帳委會已邀請6位證人出席公開聆訊，包括創新科技及工業局局長孫東、創新科技署署長李國彬、納米及先進材料研發院主席鄭淑嫻等，以回應報告書內容和帳委會委員提出的問題。公開聆訊將於今早9時在立法會綜合大樓會議室1舉行。

審計署新一份審計報告揭示，納米及先進材料研發院在申領膳宿津貼、批核酬酢開支等多方面，均有可以改善的地方。審計署就該院在2019/20至2023/24年度中，30次公幹旅程的膳宿津貼申領共100萬元進行審查後，揭發研發院前行政總裁余宏德有7次食宿超額，最多一次逾8萬元，超額開支全獲批，審批人正是他自己。

審計署又對過去5個年度進行的20次、涉及機票費用合共200萬元的離港公幹旅程進行調查，發現有同一員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。研發院當時回應謂，會加強基於個人理由更改公幹旅程安排，以及涉行政總裁申領膳宿津貼的指引，並列明相關批核人員。