黎智英自稱潛逃非難題 為面子名譽留低

指國安條文比想像嚴厲 制裁之說不敢再提 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨踏入第104日審訊。黎智英繼續自辯，承認曾說國安法條文嚴厲得超乎想像，謂法例實施後，其Twitter（現稱X）帳戶不再發貼文講制裁，否則等同自殺。另外，黎智英在庭上不諱言，即使法庭不批准他離港，他也必定有辦法循非法途徑離開。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭盤問，控方指控黎在國安法前，分別跟《蘋果日報》高層及李宇軒、劉祖廸等人達成協議，串謀請求外國或者境外機構實施對香港或者中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動，並於國安法生效後繼續。黎智英昨全盤否認上述指控。黎續指，國安法生效後，利世民不欲再協助管理黎的Twitter帳戶。黎當時同意，實施國安法前，其Twitter不時提到制裁，國安法生效後便沒再提，黎坦言若繼續談制裁，即無異於自殺。

撰獄中信稱仰慕美國 庭上展示WhatsApp對話，顯示國安法正式生效後不久，黎在相若時間，先後傳訊息給利世民、Mark Simon及李柱銘，說國安法的嚴厲程度超乎想像。他亦傳訊息給前《蘋果日報》副社長陳沛敏，說國安法細節讓他嚇了一跳，「香港將無法治和自由，政府行政無法無天，泛民寸步難移，動彈不得，先要想好策略對付，不容鹵莽。」庭上亦提及，黎智英曾撰寫「獄中信」，形容美國為「朋友」，說自己一直仰慕美國，着美國人「別忘記你們的朋友」。但該信件最終沒有發布。

自言《台蘋》報道虛構 黎智英昨指，國安法出乎意料地苛刻，必定會摧毀香港。不過，他沒有放棄爭取民主，也沒有選擇離去，因為這會令《蘋果》名譽受損，損害運動的團結，亦令自己丟臉。黎坦言，如果他想遠走高飛，即使法庭不批准他離境，他也一定有辦法離開香港，以不合法的方式。黎自言，法例實施後，他也改變了態度，變得特別小心，強調他不會循違法途徑爭取民主。《台蘋》在2020年7月1日發表報道，題為「黎智英現身民主黨街站 批惡法『辣到離譜』」。黎智英昨說，當日他在民主黨街站中不曾受訪，他沒有公開發言，也沒說過「辣到離譜」，《台蘋》報道屬虛構。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點