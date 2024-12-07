港府又千億赤字 馬時亨：需減開支

國際舞台不進則退 求變緊貼鄰近地區 港府再度面對千億財赤，富衛集團主席兼獨立非執行董事、前商務及經濟發展局局長馬時亨昨出席一個座談會時指出，本港有改革的需要，現今的國際舞台上是「不進則退」，尤其是近年鄰近地區愈來愈多具競爭性的對手，需要把握好自身優勢，提升競爭力。本港受人口老化問題困擾，出生率低，財務壓力自然高，確實有減少政府開支的需要，但政府要削減開支並不容易，當局需要審慎處理，否則有機會出現士氣及編制問題。港人有拚搏的「獅子山精神」，同出一分力，本港的適應能力絕對足以重上高峰。

添加新景點 鞏固美食天堂 馬時亨在都會大學舉行的座談會上指出，新加坡、上海，以至杜拜等地都有意取代香港國際金融中心的地位，而本地的多個業界均受到不同程度的打擊，都證明了有改革求變的需要。他認為本港需要促進資金籌集的活動，吸引更多國際公司，一同利用技術和創新科技發掘大灣區市場。對於旅遊業，馬時亨認為需要新的吸引力，除了已有20多年歷史的迪士尼樂園和海洋公園外，亦要為本港添加新的景點。另外，香港一直以美食聞名，他認為應開發更多餐廳，例如在維港兩邊增加更多餐廳，以善用美麗的海港，鞏固美食天堂的美譽。

欠危機感 需改善服務水平 不過，馬時亨亦指出香港的服務水平需要提高，提及他最近到一間咖啡店，等了10分鐘都沒有服務員提供服務，如果對待遊客亦是同樣態度，就有損香港的形象。他又認為，港人的危機感不足，亦不夠「Hungry（渴望）」，除了政府外，民間亦應落力幫助改革，他以韓國為例子，在亞洲金融風暴時紛紛出力，甚至「捐金畀政府」，他表示見證了香港數十年的變遷，認為香港人亦有如此拚搏的「獅子山精神」，一同出一分力，香港的適應能力絕對足以重上高峰。