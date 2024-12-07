《保護海港條例》修訂刊憲 簡化小型填海機制

【本報訊】政府昨日刊憲修訂《保護海港條例》，簡化在維多利亞港進行小規模填海工程的機制，包括非永久填海工程，亦訂明更清晰機制規管維港填海工程，尤其是大型填海工程，《2024年保護海港（修訂）條例草案》將於下周三（11日）提交立法會首讀。有議員昨指，修例可為改善九龍區域海濱環境提供靈活性，建議當局改善九龍海濱面臨的臭味問題等。

議員楊永杰表示，港島有「活力環島長廊」，九龍區居民都想有活力九龍海濱，但被現行《保護海港條例》緊箍咒箍死，今次修例將為改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性方案提供更大靈活性。

楊續稱，樂見政府修例後會着手解決打通青洲英泥碼頭、翔龍灣煤氣調壓站和碼頭設施及海心公園對開的魚尾石三個節點，打造由郵輪碼頭至長沙灣連綿不絕的海濱長廊。不過，他認為魚尾石項目未必需要築棧道駁海路，反而善用海心公園二期工程的空間在魚尾石後面透過陸路「穿」過，同時研究一併活化九龍城汽車渡輪碼頭，融合中九龍幹線相關工程的發展。

籲改善九龍海濱臭味 另外，楊永杰建議政府積極改善海心公園、九龍城碼頭對出的海水臭味問題，並在打通海濱後加入餐飲、消閒和藝術元素，甚至舉辦展覽、市集、青年活動，再完善周邊設施推動親水文化，以連貫性和主題性為九龍海濱注入新動力，讓本地市民和遊客以全新角度體驗海濱文化。