建造業逾3800名輸入勞工抵港
【本報訊】為紓緩各界人手短缺問題，政府推出最新一輪建造業輸入勞工計劃，消息指，目前有逾3,800名輸入勞工抵港，其中元朗潭尾建造業輸入勞工宿舍現時已有2,700多名技術工人入住，料隨着獲批配額的工人逐步抵港，宿舍的入住人數將會有所提升。
2700多人居元朗宿舍
根據建造業議會去年發表預測，未來數年行業整體短缺約兩萬至4萬人，消息稱，業界人手嚴重短缺，將會繼續輸入勞工，並會積極加強科技應用，例如派批盪機械人及測量機械人去進行批盪、檢測、及噴油等工作，出動用來量度數據的機械狗、訊息模擬協調、無人機等。而操控此類建築機械人需要更多生力軍，業界冀吸引更多年輕人投身建造業。
此外，消息指本港去年共有20宗致命工業事故，今年至今有12宗，上月更發生奪命工業意外，可見安全意識未能傳達至前線工友。建造業為強化工友健康及安全意識，提倡每日在作業前檢視及提醒各項存有風險。業界還推出善用安全智慧工地系統（4S）標籤計劃，利用創新科技，創造更安全的作業環境。
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