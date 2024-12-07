建造業逾3800名輸入勞工抵港

【本報訊】為紓緩各界人手短缺問題，政府推出最新一輪建造業輸入勞工計劃，消息指，目前有逾3,800名輸入勞工抵港，其中元朗潭尾建造業輸入勞工宿舍現時已有2,700多名技術工人入住，料隨着獲批配額的工人逐步抵港，宿舍的入住人數將會有所提升。

2700多人居元朗宿舍

根據建造業議會去年發表預測，未來數年行業整體短缺約兩萬至4萬人，消息稱，業界人手嚴重短缺，將會繼續輸入勞工，並會積極加強科技應用，例如派批盪機械人及測量機械人去進行批盪、檢測、及噴油等工作，出動用來量度數據的機械狗、訊息模擬協調、無人機等。而操控此類建築機械人需要更多生力軍，業界冀吸引更多年輕人投身建造業。