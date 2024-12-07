港非遺代表作 增納4項目

盂蘭勝會

香港現存不少嶺南風俗，新界鄉村又保留了源遠流長的生活習俗，康樂及文化事務署昨日公布，將4個非物質文化遺產項目，包括點燈、大埔端午遊夜龍、盂蘭勝會、廣彩製作技藝，納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，令名錄上的項目總數增至24項。另外，「香港非物質文化遺產清單」將增補34個項目，與現時首份「非遺清單」內的相關主項目及次項目整合後，「非遺清單」上的項目由480個增至507個。

康文署指，聯合國教育、科學及文化組織《保護非物質文化遺產公約》第12條列出，「為了使其領土上的非物質文化遺產得到確認以便加以保護，各締約國應根據自己的國情擬訂一份或數份關於這類遺產的清單，並應定期加以更新。」本港根據國家上述締約，而提出相關清單，今年8月至9月期間，政府就兩份名單的建議增補項目收集公眾意見，非遺諮詢委員會參考了公眾意見後，再進行審議及整合。名單最後獲特區政府確認，並予以公布。

多區皆有盂蘭勝會習俗 增補的四個「非遺代表作名錄」項目，均已被列入「非遺清單」之中。其中3項為「社會實踐、儀式、節慶活動」類別。當中盂蘭勝會被納入，當局解釋，這是香港多區及族群的重要節慶活動，由宗教團體、社區組織主辦的法會聘請佛、道儀式專家進行科儀，以祭祀祖先、向無祀孤魂分衣施食、酬謝神明庇佑。全港多區不同族群都有舉辦盂蘭勝會的習俗，有「潮州傳統」、「海陸豐／鶴佬傳統」、「水上人傳統」和「本地傳統」。除以宗教儀式祈福、潔淨社區，亦發揮着聯繫社群的社會功能。

至於屬「傳統手工藝」類別的廣彩製作技藝，歷史可追溯至清初，至一九二○年代自廣州傳至香港，廣彩是「廣州彩繪瓷器」的簡稱，屬釉上彩，即是在已上釉的素白瓷胎加上彩繪，再進行低溫燒製，而廣彩傳入香港後，匠人加入不少本地彩繪技法和特色圖案，創造出中西合璧的風格，令香港製造的廣彩亦有「港彩」之稱。

非遺清單增補多個項目 另外，「非遺清單」的增補項目，包括圍頭歌、西貢蠔涌車公誕、天地父母誕/天公誕/天公玉皇大帝誕/玉皇寶誕、八鄉蓮花地村點燈、沙田石古壟村點燈、馬灣陳氏宗族秋祭、長洲中元法會、觀音開庫、珠算技術、坐月薑醋、傳統蝦子麵製作技藝、花帶編織技藝（日常用品）、浸籠捕魚法、炒米餅製作技藝、炒米通製作技藝、潮州功夫茶藝、毛筆製作技藝、傳統碑石雕刻技藝及潮州食品製作技藝等。

大埔端午遊夜龍 點燈 廣彩製作技藝