保留打卡勝地彩虹牆 未有方案

【本報訊】彩虹邨的樓宇外牆漆有七彩顏色，既是該邨特色，亦吸引來港旅客專程到此「打卡」，彩虹牆之名不脛而走。現時彩虹邨重建已啟動，但當局遲遲沒有公布會否保留七彩牆身及球場勝地，房屋署消息指，目前仍未有關於保留彩虹邨球場及設計的定案，但會持續與街坊溝通和收集意見，預計要待搬遷後才可着手保育設計，約兩至3年後才有方案出爐。

招牌古樹確定保存 房委會表示，會進一步研究於新彩虹邨設計中考慮融入舊邨獨特的設計元素，也會透過新的建築設計手法，並考慮保留彩虹邨文化特色，如懷舊店舖招牌和地面街舖設計。但房署消息直言，暫時未有保育定案，明白市民旅客都很喜歡彩虹外牆，雖未知是否會保留球場特色或會清拆，但會考慮，而邨內的「招牌古樹」則確定會保留。

另外，房委會會透過邨內調遷照顧在彩虹邨重建過程中有需要的住戶，特別是長者。現居於第一期重建樓宇的長者，如有需要調遷往第二、3期的樓宇，可以提出邨內申請，並獲得酌情處理，但因彩虹邨無可供編配的一人家庭細單位，故一人家庭只可以獲調至其他屋邨。而宏照道第一及第二期已轉為綠置居，受彩虹邨重建第一期清拆計劃影響的住戶如欲購買資助出售單位，將可於目標清空日期前優先選購資助出售單位，包括宏照道第一期及第二期。