彩虹邨首階段重建 3廈2029年4月清空

【本報訊】房委會早前宣布彩虹邨重建計劃分為3期，重建後可供應9,200伙。據悉，彩虹邨重建第一期包括碧海樓、金碧樓和丹鳳樓3座樓宇的清拆及遷置安排，受影響租戶由昨日起至2029年4月的目標清空日期，約有52個月的通知期以遷出單位。此外，房委會稱優化了特設招標安排，只讓受影響特色商戶參加，可選擇搬回新彩虹邨或其他房委會旗下商場的舖位或街市檔。

特設招標供小店競投新舖 為延續小店情懷，協助邨內特色店舖及小商戶繼續營業，房委會會透過社區參與活動發掘別具特色和值得保留的商戶，讓他們參與競投在接收屋邨或原址重建邨預留的新商業單位，或其他房委會現有零售設施內的指定空置商舖及檔位，中標者在新租約下可獲3個月免租。

不過，第一期的商戶或會較「蝕底」，因為特設招標安排每間商戶只有一次機會，第一期的商戶若要無縫銜接只可選擇搬到新美東邨或其他房委會旗下商場，或是等待數年待新彩虹邨落成才搬回。

房委會將收集意見及了解受影響商戶的意向，再敲定細節。若合資格商戶放棄參與此特設招標安排，便會獲發放一筆過12.5萬元的替代津貼。一如既往，合資格商戶亦可獲發放金額相等於正式公布清拆安排當日於租約內所訂明每月淨額租金15倍的特惠津貼。