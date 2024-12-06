庸官換極未嫌多 冗員過剩要瘦身

港府昨日公布新官員人事任命，官場迎來大地震。國務院根據行政長官提名和建議，免去林世雄、楊潤雄職務，運輸及物流局局長由常任秘書長陳美寶接任，房屋局常任秘書長羅淑佩獲任命為文化體育及旅遊局局長。楊潤雄向來被公認為無能，林世雄則存在感偏低，換人不足為奇。然而，香港目前面對的問題千頭萬緒，財赤高企，產業轉型陷困，北都發展浩繁，司法不公依然，不禁令人質疑，現有官員有足夠魄力應付嗎？

經濟不景財赤驚人 儘管特首未有直接交代換人原因，但畫公仔不用畫出腸，當然是兩人工作表現不濟，不符合政府要求，當中尤以楊潤雄爭議最大。他在前朝擔任教育局局長期間，已被評為表現平庸，不料卻獲留任到現屆政府，可惜文體旅局之職更凸顯其無能，美斯之亂、播錯國歌之亂、啟德郵輪碼頭之亂，以至《文藝創意產業發展藍圖》遲大到，莫不令人搖頭嘆息。至於林世雄出任局長兩年多以來，一直面目模糊，公眾最有印象，可能是他早前鼓勵的士司機學習阿拉伯語，結果淪為笑柄。

新上場的兩位女將予人能言善辯之感，羅淑佩更以「追星」聞名，能否不負眾望，還有待觀察。但必須指出，香港面對的問題多不勝數，被記者點名推行垃圾徵費計劃失敗的環境及生態局局長謝展寰，應否被撤換還是其次，更大問題是經濟不振。財政司司長日前承認，最新估算庫房本年度將錄得1,000億元赤字，比原先預計的481億元高出逾倍，亦是連續3年錄得過千億元財赤。能否如他所說，數年後便回復收支平衡，實在令人無法樂觀。

雪上加霜的是，賣地收入無以為繼，今年首7個月僅有37億元賣地收入，跟高峰期一年過千億元無法可比。顯而易見，香港正歷經濟轉型，傳統支柱產業不足恃，除了賣地收入大減，零售業、餐飲業、旅遊業等收益一概跌跌不休，過去不愁無工開的建造業工人，現在更慘被拖糧，承建商財困消息此起彼落。在京官開腔之下，本港大型發展商不得不參加「畀面派對」，簽訂參與北都發展意向書，惟北都工程沒有十年八載不會見到眉目，在這期間，港府節流更顯重要。

誠然，港府撤掉庸官，換新官上場，無可厚非，但香港問題根深柢固，即使繼續換人，恐怕也無法即時起死回生。由此可見，節流才是求變求存之道。儘管港府連續3年要求各部門削減1%經常開支，但對於節流依然成效不彰，個別部門繼續疊床架屋，濫開職位，開支井噴式大爆發，「洗腳唔抹腳」依然故我。

律政司使錢如倒水 當中最令人咋舌，莫過於律政司。在2024至2025年度，律政司總預算開支達到24億5,442萬元，較上年度的修訂預算開支暴增約30%。該部門使錢如倒水，例如今年2月提交到立法會的文件顯示，律政司建議於轄下國際法律科開設一個副首席政府律師常額職位，負責執行與國際調解院籌備辦公室有關的必要法律工作等，連同開設負責成立「香港國際法律人才培訓學院」的編外職位，每年員工開支平均大增575.2萬元；而為了支援上述兩個首長級職位的工作，又建議新增6個非首長級職位，每年平均開支935.2萬多元。至於調解院的翻新工程，涉款又達2億至5億元。

首長職位開完又開，連帶非首長職位都要增加；而辦公室這裏翻新一下，那裏布置一下，又花費幾個億，試問在財赤高企的今時今日，何堪這些大手筆花費？特別是講求KPI的新時代裏，律政司未見有何績效，檢控黑暴案件更被批評為歎慢板，再不然就是甩轆連連，平白為反中亂港之徒製造放生機會。

甚至乎，連涉案纍纍的黑幫分子也大模廝樣開綠燈，無條件釋放。既然有正經事不做，檢控案件不公不正毫無效率，又何需不斷膨脹部門增加這麼多職位？又何需富麗堂皇的辦公大樓去粉飾門面？

君不見，曾捲入洗黑錢、恐嚇、傷人、勒索、棄保潛逃等滔天罪行的黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月又因為涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，但經過3次到警署續保，律政司認為證據不足，將上海仔等人無條件釋放。實際上，放生上海仔已成套路，他先後多次涉及刑事案件，包括億元洗黑錢、串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人、串謀勒索、串謀刑事毀壞、刑事誹謗等等，每次最後必獲律政司一句「證據不足」放生。這已不止是「不肯做事、做不成事」，而是有包庇之嫌，法治蕩然無存。

說到底，與其不斷浪費納稅人金錢，何不大刀闊斧裁減冗員？港府要「肯做事、做成事」，必須由精簡部門開始。