笑看天下：遠景亮麗 難救近火

特區政府初步估計本年度財政赤字高達約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元。財金官員指出，主因係賣地和補地價收入大幅下滑；而且今年9月前樓市交易量小，交投不振自然影響相關印花稅收入；加上企業經營亦不如想像中好，令利得稅收入減少。

種種不利嘅因素，加加埋埋令政府入不敷支情況愈來愈嚴重，尤其是賣地，政府已經將本年度的「期望管理」調降至330億元，然而事與願違，本年度截至10月底嘅7個月，只得約37億元，落差之大，連議員都形容為「非常慘淡」！相對於昔日，賣地收入閒閒哋過千億元，如今卻是王小二過年，一年差過一年！

有論者指出，既然政府對於開源「忍手」，坐食山崩又狂燒儲備，要解決財赤，歸根究柢都係要靠賣地，認為開發北部都會區係不二之選。如今有35間企業簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議，總投資金額逾1,000億元，另有85間企業簽署了一般意向書，然而百廢待興，即使真係做到「以港為家，倚港興業」，相信都係十年八年後嘅事！「遠景亮麗」救不了近火，咁就應該多諗吓如何節流，針對千億元財赤，政府除了「應使則使」，更要把好關不能做大花筒。

呢，有學者喺電台節目表示，對本港未來經濟悲觀，建議公務員減薪或凍薪，而政府亦「唔好亂咁開位」，佢建議明年預算案時公布公務員「一刀切」減薪8%或10%，「如果今年情況都唔做就好奇怪」。老朽則認為公務員即使唔減薪，下年度亦應凍薪；減薪怕影響公務員士氣，凍薪則比較持平。此外，老朽支持高官們減薪10%，以誠意表示願與市民共度時艱！